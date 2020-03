Die Landwirtschaft war ihr ein großes Anliegen

„Als Frau der Praxis und engagierte Landwirtin war es ihr ein Anliegen, das Tun der Landwirte den Menschen begreiflich zu machen“, so der Klub der Landtagsabgeordneten in einer Aussendung: „Annemarie Brunner hat sich vor allem für Weiterbildung und Vernetzung von Bäuerinnen engagiert: Sie hat dazu beigetragen, den Bäuerinnen ein Gesicht und Selbstvertrauen zu geben und ihre Leistungen in Familie und Beruf vor den Vorhang zu holen.“