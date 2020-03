Auch einige Kletterer zog es in den vergangenen Wochen in die Berge. Die Gemeinden Taxenbach und Lofer schoben ihnen aber einen Riegel vor. Im Auftrag der Bürgermeister und des Tourismusverbands sperrte die Bergrettung am Freitag die Klettersteige in Weißbach bei Lofer sowie die Kletterrouten in der Kitzlochklamm in Taxenbach. Das Wetter spiele bei den Sportlern natürlich eine zentrale Rolle: „Je schöner es ist, desto mehr Menschen sind in den Bergen anzutreffen. Dabei sollte man immer bedenken, dass Sportarten wie Klettern oder Skitourengehen in der aktuellen Lage zu Risikosportarten werden können“, so Riedler.