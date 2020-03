„Das Herz ist für alle, die mir am Herzen liegen. Bleibt bitte gesund!“ Mit dieser Botschaft grüßt die kleine Zillertalerin zum einen ihre Verwandten. Vor allem ihre geliebte „Goti“, die in Innsbruck wohnt und die sie somit derzeit nicht besuchen kann, vermisst sie sehr. Zum anderen richten sich ihre Zeilen auch an ihre Freunde sowie an die ganze Klasse 1b samt Lehrerin der Volksschule Zell am Ziller.