Nein, ich will nicht alleine sterben!“, hatte Oma Maria gebeten. Den letzten Wunsch konnte ihr ihre Familie aber nicht erfüllen. Wegen des aktuell herrschenden Besuchsverbots in Altersheimen verstarb die 85-Jährige zuletzt in Lembach ohne die Liebsten an ihrer Seite. Ein Schicksalsschlag, der Natalie Gruber und Familie aus Aigen/Schlägl eigentlich gereicht hätte. Nur 24 Stunden später (!) verstarb mit Rosa die Oma ihres Ex-Lebensgefährten mit nur 75 Jahren. Vor allem für die drei Urenkel Jonas (11), Sophie (6) und Nora (2) eine Extremsituation, konnten sie sich doch von ihren zwei heißgeliebten Uromas nicht persönlich verabschieden. „Das holen wir nach“, versprach Gruber ihren Kindern.