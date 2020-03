Hilfe in Krisenzeiten

Daneben gibt es aber noch kleinere, weniger bekannte Orte, zu denen Hilfesuchende in Krisenzeiten pilgerten: etwa in die Südoststeiermark, zur Kapelle Maria Trost im Elend in Entschendorf, oder nach Ratschendorf, wo die Kirche Maria Helfbrunn steht. Der Sage nach fand man in der Nähe des heutigen Gotteshauses einen Dornbusch mit einem Bild der heiligen Jungfrau. Daneben stand ein Brunnen, dessen Wasser Heilkräfte zugeschrieben wurden. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts badeten Kranke in der Quelle – in der Hoffnung auf Heilung. 1881 wurde eine Marien-Grotte gebaut.