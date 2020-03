Dieser Virus kennt keine Nationalität, keine Religion, keine Hautfarbe" - mit dieser Aussage hat es Hertha-BSC-Berlin-Kicker Vedad Ibisevic dieser Tage auf den Punkt gebracht. Alle, wirklich alle, die sich derzeit - behördlich per Bescheid angeordnet - in Oberösterreich in häuslicher Quarantäne befinden, dürfen ihre Wohnung keinesfalls verlassen. Doch leider gibt es im ganzen Land immer wieder schwarze Schafe. So etwa auch in Linz, wo in einer Wohngruppe in der Stifterstraße fünf Asylwerber leben, von denen einer positiv auf Covid-19 getestet wurde.