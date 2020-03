Drei neue Kunden standen vor dem Laden - und das nur eine halbe Stunde, nachdem Bäuchel ein Video davon auf Facebook hochgeladen hatte. „Wir waren begeistert“, schwärmt der Landwirt. Innerhalb von zwei Tagen wurde das Video 9000 Mal angeklickt. Aber was ist nun das Besondere an dem Hofladen? Ganz einfach: Er ist rund um die Uhr geöffnet und die Kunden kaufen selbstständig darin ein. Genau das, was in Zeiten wie diesen gefragt ist.