Sanitätsdirektion: Können nur verteilen, was da ist

Die Schilderungen der Ärzte sind zutiefst beunruhigend. In der Landessanitätsdirektion kennt man sie. „Wir können nur verteilen, was da ist“, sagt Mitarbeiterin Claudia Mark, selbst Ärztin. Was sie erzählt, ist ebenfalls beunruhigend: Lieferungen, die längst da sein sollten, kommen nicht an. In den Kartons findet sich oft mangelhafte oder schlicht falsche Ware. Bisher seien vor allem die weniger schützenden Masken geliefert worden, erklärt Mark.