„Noch nie da gewesende Situation“

Erfreut zeigte sich auch der Handelsverband. Und auch die österreichische Industrie hat die Aufstockung begrüßt. Dieser Schritt zeige eine richtige Prioritätensetzung in einer ausgesprochen herausfordernden Zeit, so die Industriellenvereinigung (IV) in einer Aussendung. Kurzarbeit sei als Kriseninstrument gerade jetzt das Mittel der Wahl, um den heimischen Betrieben in dieser äußerst schwierigen, nie da gewesenen Situation zu helfen. Wesentlich sei aber auch, schon jetzt daran zu denken, wie man möglichst schnell wieder in einen Normalbetrieb kommen könne, meint die IV.