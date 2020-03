Es herrscht Ausnahmezustand auf der ganzen Welt, täglich werden immer mehr Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Zuletzt überstieg die Zahl der Erkrankten in den USA sogar jene in China, mehr als 100.000 Menschen sind mittlerweile in den Vereinigten Staaten betroffen. Dass im Zuge der Quarantänemaßnahmen das Privatleben durchaus leiden kann und für Singles die Partnersuche noch weiter erschwert wird, lässt sich nicht leugnen. Doch mit ein wenig Einfallsreichtum gelingt sogar in diesen schwierigen Zeiten ein Date. Wie das geht? Ein Fotograf aus Brooklyn, New York, setzte auf Technik - und hatte Erfolg.