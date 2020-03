Baumeister schöpfen jetzt aus dem Vollen

Die Erweiterungen haben die Vielfalt der Städte, die man in „Cities: Skylines“ bauen kann, deutlich vergrößert. Da gibt es jetzt pulsierende Hafenstädte, die sich über mehrere kleine Inseln erstrecken, Wüstenmetropolen, in denen das Wasser mangels Seen und Flüssen aus der Erde gepumpt und in nun auch in extragroß verfügbaren Wassertürmen gespeichert wird. Da gibt es mit Hightech-Gebäuden vollgestopfte Passivstädte, Industriestädte vom Typ Moloch, Vergnügungs-Metropolen, Uni-Städtchen mit kleinbürgerlichen Vorstädten, Kanalstädte wie Venedig, kurzum: Es gibt quasi nichts, was man in „Cities: Skylines“ nicht bauen könnte.