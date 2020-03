„Spaziergang gut für Kreislauf“

Sportmedizinerin Ulrike Hölzl versteht das nicht. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, Vitamin D zu tanken und das Immunsystem zu stärken: „Aus medizinischer Sicht ist es zu begrüßen, den Kreislauf in Schwung zu bringen“, sagt sie. Natürlich plädiere auch sie an die Vernunft der Menschen: „Klar soll man nicht auf den Berg gehen, Risikosportarten betreiben oder in Gruppen auftreten, aber gegen einen Spaziergang – alleine und im Flachen – ist doch nichts einzuwenden.“