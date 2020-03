In allerletzter Minute hat es Agnes Ofner vor der Schließung der Grenzen noch nach Österreich zurück geschafft: „Ich hatte eigentlich einen Autoren-Aufenthalt in Finnland“, sagt sie per Video-Anruf in ihrer Wiener Wohnung. „Ich versuche die auferlegte Auszeit jetzt zum Schreiben zu nutzen.“