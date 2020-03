„Bisher kein Beweis, dass Haustier Virus auf Menschen übertragen kann“

Viele Tierbesitzer in Belgien zeigten sich besorgt, das sei aber unbegründet. Das Virus könne in seltenen Fällen von Menschen auf Tiere übertragen werden, sagte der für die Corona-Krise zuständige Behördensprecher weiter. Es gebe aber keinen Grund zu der Annahme, dass dies ein wichtiger Faktor in der Ausbreitung der Epidemie sei. „Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass ein Haustier das Virus auf Menschen oder an andere Haustiere übertragen kann“, unterstrich auch die belgische Behörde für Lebensmittelsicherheit (AFSCA).