Doppelpack gegen Tottenham

Und bei Leipzig traf er heuer 15-mal, inklusive Doppelpack gegen Tottenham in der Champions League, neben seinen 8 Assists. Sprich: Er liefert genau das, was Trainer Julian Nagelsmann von ihm will. „Ich sagte schon immer, dass ich Torgefahr vom Mittelfeld will und genau das setzt er um. Ein sehr wichtiger Spieler von uns“, sagte Nagelsmann über ihn.