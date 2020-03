Auch Microsoft Teams erlebt einen Boom

Schärfster Wettbewerber vor allem in größeren Unternehmen ist Microsoft Teams, das der Riese in Kombi mit dem Rundumpaket „Office 365“ in den Markt drückt. „Das Interesse an Teams ist derzeit riesig - sowohl bei Unternehmen und Organisationen als auch in Bildungseinrichtungen und im privaten Umfeld“, berichtet Bendiek. „Die Geschwindigkeit, mit der Menschen Video-Calls, virtuelle Meetings oder Screen-Sharing kreativ nutzen, ist beeindruckend.“