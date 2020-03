Erstmals hat es im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einen Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim verstarb am Samstagmorgen im Krankenhaus. Er hatte sich Anfang März auf Skiurlaub in Österreich befunden.