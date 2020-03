Dies habe eine intensive Recherche in den betroffenen Gemeinden ergeben, hieß es weiter. „Ich habe mit allen Bürgermeistern gesprochen. In keiner Gemeinde stellt sich die Lage so dar, wie gestern (Freitag) fälschlicherweise behauptet wurde. In den Quarantäne-Gemeinden ist man über Zangerl empört und auch wir von der Wirtschaftskammer sind von der Vorgangsweise enttäuscht“, betonte Tirols WK-Präsident Christoph Walser.