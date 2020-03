Eine Hausarztstelle ist – wie berichtet – bereits länger unbesetzt. Mit Monatsende geht zudem Allgemeinmediziner Peter Thomas in den wohlverdienten Ruhestand. Zu dem Zeitpunkt wird nur noch Wolfgang Gangl für die Patienten in der 4200-Seelen-Stadt da sein. Verstärkung scheint vorerst nicht in Sicht. „Für uns als Stadtgemeinde ist dieser Zustand untragbar. Es wurde alles getan, damit der Nachfolger mit April seine Ordination aufsperren kann. Die früheren Räumlichkeiten sind bereits adaptiert und neu ausgemalt“, schildert Bürgermeister Deutsch.