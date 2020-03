Zu Hause zu bleiben gilt in Zeiten der Corona-Krise genauso für die heimischen Künstler. Pianist und Intendant Eduard Kutrowatz nutzt die Zeit, um seine Freunde online mit seinem Klavierspiel zu verzaubern. Jeden Morgen stellt der Meister an den Tasten ein neues Stück in die sozialen Medien. „Es hat sich zufällig ergeben“, erzählt der Künstler. Da er ohnehin jeden Tag übe, habe er beschlossen, dies mit anderen zu teilen.