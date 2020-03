„Gerade in Krisenzeiten ist rasche Kommunikation entscheidend“, weiß Landesvize Stephan Pernkopf - und sie ist wohl nirgends wichtiger als in den Spitälern. Eben deshalb wird nun auch die Kommunikation zwischen den 22.000 Spitalsmitarbeitern in Niederösterreich revolutioniert. Ihnen steht ab sofort die Web-Applikation „LGA-update“ zur Verfügung. „Damit können wir unseren Bediensteten rasch Lageänderungen, allgemeine Informationen über das Coronavirus, aber auch Anleitungen zum richtigen Umgang mit Schutzausrüstung geben“, erklärt Konrad Kogler, Vorstand der Landesgesundheitsagentur.