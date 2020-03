Heimwerker löste beim Bohren Gasalarm aus

Mit dem Schrecken davon gekommen ist dagegen ein Heimwerker in Wiener Neustadt. Am Freitag wollte er sich die Zeit zuhause mit Umbauarbeiten vertreiben. Beim Bohren über einem Türstock erwischte er dann aber eine Gasleitung. „Zum Glück“, so die städtischen Einsatzkräfte, bemerkte der Mann sein Missgeschick selbst und drehte rasch den Haupthahn ab. Wenig später trafen dann die Florianis ein. Sie sperrten die Einsatzstelle für kurze Zeit ganz und lüfteten die Räume.