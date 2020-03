Wie das iranische Gesundheitsministerium am Samstagvormittag vermeldet hat, sind im Iran mittlerweile bereits mehr als 2500 Personen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Am Freitag starben 139 Menschen an den Folgen ihrer Infektion, innerhalb von 24 Stunden wurden zudem 3076 neue Infektionsfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen lag damit am Samstagvormittag in dem Land bei 35.408.