Jener Mann in Wien, dem vorgeworfen worden war, einen Lungenfacharzt in der Bundeshauptstadt Mitte März in dessen Praxis mit dem Coronavirus infiziert zu haben, ist negativ auf Covid-19 getestet worden, wie ein Sprecher des Wiener Krisenstabs am Samstag bekannt gab. Zuvor war der Verdacht im Raum gestanden, der Patient habe vorsätzlich eine Erkrankung mit dem Coronavirus verheimlicht.