Trotzdem tummeln sich immer wieder Menschen auf der Wiese neben der Drau. Augenzeugen berichten, dass der Wasenboden angeblich „voll“ sei, dass ganze Familien sich dort aufhielten. Die Stadt Villach bestätigt zwar, dass es heute bereits eine Anzeige gegen eine Person gegeben hat, welche sich nicht an das Betretungsverbot gehalten hatte. In Kärnten hagelte es in den letzten beiden Wochen hunderte Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Corona-Maßnahmen.