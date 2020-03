Sie haben nie einen leichten Alltag: Jugendliche, die die Nächte in der Notschlafstelle (JUNO) in Klagenfurt verbringen müssen, weil sie kein Zuhause haben. Doch was machen die jungen Frauen und Männer tagsüber, wenn es jetzt eine Ausgangsbeschränkung gibt? Das Team der JUNO hat daher rasch reagiert und die Räumlichkeiten jetzt auch untertags geöffnet.