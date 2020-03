All das wird aber dazu führen, dass die Budgetdefizite steigen, vor allem in hoch verschuldeten Ländern wie Italien. Kommt dann die nächste Euro-Krise?

Nein, da sind wird mit unserem Euro-Rettungsschirm gut aufgestellt, da sind noch 410 Milliarden Euro drin. Was ein Problem werden könnte, sind die Nicht-Euro-Staaten. Da sieht man schon, was für ein Vorteil es ist, wenn man Teil der Währungsunion, also der Eurozone, ist.