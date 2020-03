Mit Samstag wurden in Österreich knapp 8000 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, erstmals sind darunter auch 200 Kinder unter 14 Jahren. Für sie sind die Gefahren zwar weniger groß als für ältere Betroffene, bislang ist kein Kind unter zehn Jahren an Corona gestorben. Als Überträger der Krankheit können infizierte Kinder aber allemal gefährlich werden. 839 erkrankte Erwachsene befinden sich derzeit im Krankenhaus, 168 davon auf der Intensivstation, hieß es am Samstagvormittag.