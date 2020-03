Alarm in Wohnung

Brandalarm gab in der Nacht auf Samstag auch in einer Wohnung in Gmünd: Ein Mann hatte offenbar in stark alkoholisiertem Zustand ein Essen am Elektroherd aufwärmen wollen. Dann begab er sich ins Schlafzimmer, wo er einschlief. Es kam bald zu einer starken Rauchentwicklung. Nachbarn wurden auf den Alarm aufmerksam und riefen die Feuerwehr.