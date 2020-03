15.10 Uhr: Mit Stand 15 Uhr meldet das Gesundheitsministerium 848 Fälle von Corona in der Steiermark. 193 davon in Graz, 159 in Hartberg Fürstenfeld, 113 in Leibnitz, 78 in Graz-Umgebung, 75 in Weiz, 58 in Voitsberg. Am geringsten ist immer noch Murau mit nur 2 Fällen betroffen.