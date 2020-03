NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte unterdessen, dass die Wirtschaftshilfe zu langsam komme. „Wir sind jetzt am Ende der zweiten Woche, es ist noch immer kein Geld geflossen, und die Regierung versteht offensichtlich nicht, dass es bei den Unternehmerinnen und Unternehmern um Tage geht und nicht um Wochen geht“, sagte Meinl-Reisinger in der „ZiB 2“ am Freitagabend.