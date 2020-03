Selbstreinigung

Wann und in welcher Form der Fußball wieder rollen wird, da will der Deutsche keine Prognose abgeben. „Aber vielleicht kommt es dann zu einer Selbstreinigung. Ich hab stets betont, dass die internationalen Transfersummen in einer Welt mit so vielen Problemen und Nöten nicht vertretbar sind“, so Foda, der „dank“ Corona auch zum Hausmann geworden ist: „Man kann Dinge erledigen, zu denen man früher nicht gekommen ist. So räumen wir gerade gemeinsam unseren Keller auf, ich unterstütze meine Frau bei Gartenarbeiten und mache täglich Sport.“