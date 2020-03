Ein typisches Merkmal des „Gamsbartföderalismus“, wie das vor zwei Jahren der Presse-Wirtschaftsdoyen Josef Urschitz genannt hat. Gemeint ist damit eine wenig transparente Landespolitik, die sich aus Brauchtumspflege und Gunstzuteilung nach Gutsherrenart versteht. In guten Zeiten funktioniert das irgendwie noch. Aber wenn die Lage kritisch wird, sollen es die da in Wien richten.

Aber dazu ist der von seiner Idee her sehr richtige und wichtige Föderalismus nicht erfunden worden. Föderalismus in seiner besten Art hieße: Verantwortung übernehmen. Auch und besonders dann, wenn es schwierig wird.