Zwar sind die Zuwächse der Neuinfektionen mit dem Coranavirus in Österreich deutlich unter 20 Prozent gefallen, für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist es aber „zu früh, um ein positives Signal zu setzen“, und die Einschränkungen, die wegen der Pandemie gesetzt wurden, zu lockern. Die Oppositionsparteien NEOS und FPÖ trugen die bisherigen Maßnahmen mit. Doch die Ankündigung des Bundeskanzlers, wie in anderen Ländern auch in Österreich künftig auf „Big Data“ setzen zu wollen, sehen die Parteichefs kritisch. Beate Meinl-Reisinger sagte in der „ZiB 2“ am Freitagabend, ihr wäre es lieber, die Regierung würde „das Virus verfolgen anstatt die Bürger“.