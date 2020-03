Heftige Debatten hatte am 9. Februar der Abschuss von 33 Stück Rotwild in einem Gatter in Kaisers im Lechtal ausgelöst - die „Krone“ berichtete mehrfach über diese umstrittene TBC-Maßnahme. Die Verantwortlichen wurden wegen Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.