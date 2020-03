Damit sind in Tirol bis dato neun mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben, teilte das Land Freitagabend mit. Von Freitagfrüh bis zum Abend verzeichnete man im Bundesland indes 111 zusätzliche Erkrankte. Bisher wurden in Tirol 14.286 Tests durchgeführt. In 11.899 Fällen lag ein Ergebnis vor.