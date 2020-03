Schnell Maßnahmen ergriffen

„Wir haben schnell Maßnahmen ergriffen und ein Besuchsverbot in den Gefängnissen verhängt“, erklärte Zadic im krone.tv-Interview mit Katia Wagner. „Außerdem wurden die Frei- und Ausgänge der Häftlinge gestrichen“, so die Ministerin zu den neuen Maßnahmen. Neu hinzukommende Insassen würden vorerst in eine „Isolationsabteilung“ kommen.