Fordern Sie ihr Kind, aber überfordern Sie es nicht!

Die größte Falle für Eltern in Corona-Zeiten ist, die eigene Erschöpfung und die Delegation ihrer Erziehungsverantwortung an YouTube, wo sie ihre Kinder stundenlang Videos anschauen lassen, gibt Bildungsexperte Andreas Salcher zu bedenken - sehen Sie sich dazu auch seine aktuellen Video-Lerntipps auf krone.at an. Das Lernen von Rechenformeln oder Grammatikregeln macht selten Spaß. Dabei wird Spaß mit Freude verwechselt. Um Freude empfinden zu können ist das richtige Maß an Forderung notwendig. Fordern Sie Ihr Kind, aber überfordern Sie es nicht!