Geht es um die 380-kV-Freileitung, wird es emotional. So auch an jenem schönen Jännertag, der die Proteste am Rengerberg in Bad Vigaun einläutete. Zahlreiche Demonstranten hatten die Rodungsarbeiten für die Leitung blockiert und Fällungen verhindert. Auch weitere Versuche wurden durch einen fixen Beobachtungsposten und die bei Bedarf zahlreichen Demonstranten verhindert. Bei einer Waldparty zeigten Hunderte aus dem gesamten Land ihre Solidarität.