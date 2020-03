In einem alten Holzstadel bei einem Bauernhof in Molln wollten vier Erwachsene und drei Kinder eine Tonne zum Bau eines Hühnerstalls suchen. Um 16.40 Uhr gab durch die erhöhte Last ein Teil des gebretterten Holzbodens nach. Sechs Personen stürzten aus dem ersten Stock ins Erdgeschoß, nur der elfjährige Florian konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Der Bub wurde später von der Polizei geborgen.