Das dürften nicht alle so gesehen haben - besorgte Eltern wandten sich an die „Krone“. Direktor Wörndl beschwichtigt: „Gekommen sind über zwei Tage verteilt nur 70 Schüler. Mehr als zwei Autos waren nie gleichzeitig am Parkplatz. Da war kaum Kontakt.“Die Türschnallen seien stetig desinfiziert worden, die Schulärztin sei bei der Aktion mit an Bord gewesen. Für die restlichen 60, die nicht gekommen sind, haben Mitarbeiter ausgeräumt.