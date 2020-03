Eine Gruppe von 53 Schüler der HTL Paul Hahn Straße hat bis zum 14. März 2020 einen Schulskikurs in Bad Gastein absolviert. Dabei dürfte es zu COVID 19-Infektionen gekommen sein. Neun Schüler und eine Lehrkraft wurden bisher positiv getestet. Die Zahlen der in Oberösterreich bestätigten Coronavirus-Fälle steigt immer höher. Aktuell sind laut Sozialministerium (Stand 27. März, 15 Uhr) 1227 Menschen in OÖ infiziert. Wichtig für Arbeiter und Angestellte: Der Zeitraum zwischen Testung und Erhalt des Ergebnisses ist kein Dienstverhinderungsgrund!