Seit einigen Jahren lebt Influencerin und Veranstalterin Natalie Kreuzmayr in Spanien. Und das sehr erfolgreich: Mit der Veranstaltungsreihe „Boho“-Experience gastiert sie sogar in Marbella, Ibiza oder Kapstadt. „Krone"-Lady Sasa Schwarzjirg erreichte die Auslandsösterreicherin in Barcelona und sprach mit ihr über die beängstigende Situation in ihrer Wahlheimat, erschreckende Szenen im Alltag, Leichen, die in Eislaufhallen gelagert werden, und warum sie meint: „Ich hätte vor zwei Wochen meine Koffer packen sollen.“