Am Samstag in den Morgenstunden ist eine 81-jährige Patientin, die mit dem Coronavirus infiziert war, im Klinikum Wels-Grieskirchen verstorben. Die Patientin litt an sehr schweren Vorerkrankungen und befand sich seit 27. März im Krankenhaus. Im Kepler Universitätsklinikum starb am Samstag ein 80-jähriger Patient an Covid-19. Der Mann befand sich aufgrund seiner schweren Mehrfacherkrankungen bereits seit zwei Tagen stationär im Klinikum, wo er zuletzt auf der Isolierstation palliativmedizinisch versorgt wurde. Und m Salzkammergut Klinikum Gmunden starb am Freitag eine 79-jährige Patientin, die mit dem Coronavirus infiziert war. Die Patientin, die auf der Isolierstation in Behandlung war, litt an mehreren schweren Vorerkrankungen. Insgesamt gibt es damit jetzt in Oberösterreich sieben Corona-Tote, alle litten an teils schweren Vorerkrankungen.