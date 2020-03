Der Mörder brachte den Kaiseradler in einem Auto weg, versenkte den Peilsender des Vogels in der Traun. Für einen Tierfreund aus St. Georgen an der Gusen ist der Vorfall unbeschreiblich. Er meldete sich mit einer Bitte an die „Krone“: „Für Hinweise, die zum Täter führen, setze ich eine Belohnung von 300 Euro aus. Vielleicht bildet sich ja eine Allianz, die für eine schnelle Aufklärung sorgen wird.“