Überforderung gab ein Nebenerwerbslandwirt aus Spital am Pyhrn als Ursache an, warum er in seinem Stall 23 Schafe verenden ließ. Die Kadaver der Tiere wurden von Polizei und Amtstierärztin am Donnerstag entdeckt. Dem 47-Jährigen droht nun eine Verurteilung wegen Tierquälerei und auch ein Tierhalteverbot.