„Test erst bei Anzeichen“

Da das Duo zwei Tage zuvor persönlichen Kontakt (unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes) hatte, rief er bei der Hotline 1450 an. Dort bekam er die Information, dass er sich selbst für 14 Tage in Quarantäne begeben und seinen Gesundheitszustand beobachten müsse. „Ich habe dann gefragt, ob ich getestet werde, und bekam die Auskunft, dass man das erst tun würde, wenn ich Anzeichen einer Erkrankung wahrnehme.“ Außerdem wurde dem Mann mitgeteilt, dass sich das Gesundheitsamt melden würde. Dieses Versprechen ging aber nicht in Erfüllung. Erst Dienstag dieser Woche erhielt der Tiroler einen Anruf. Jedoch nur deshalb, weil die Nachbarin der Sache nachging. „Es dauert viel zu lange, bis man hier die richtigen Informationen bekommt“, beschwert er sich.