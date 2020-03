Wieder Quarantäne für Stationsbetrieb am Spital Hallein

Währenddessen musste der Stationsbetrieb am Krankenhaus Hallein am Freitag neuerlich unter Quarantäne gestellt werden: Wieder wurde ein Patient positiv auf Covid-19 getestet. Die aktuellen stationären Patienten werden weiter betreut. Die Ambulanzen sind geschlossen. Die Geburtshilfe läuft weiter, ebenso die Betreuung von definierten Patienten in der Wundambulanz. Die Geburtshilfe ist für Geburten weiterhin aufnahmebereit.