Der VW Golf hat seinen Spitzenplatz in Europas Verkaufscharts verloren (an den Renault Clio). Nicht weiter schlimm für Volkswagen, er ist ja ein Auslaufmodell, das gerade von der Generation 8 abgelöst wird. Nur: Wie soll der Golf 8 das in nächster Zeit aufholen? Die Produktion steht, die Autohäuser sind geschlossen, niemand kann derzeit ein Auto kaufen. Aber (vor)bestellen, und deshalb versuchen die Wolfsburger den künftigen Absatz mit einem sehr interessanten Angebot anzukurbeln: das Sondermodell Rabbit mit gar nicht so schlechter Ausstattung soll im Idealfall nur 19.990 Euro kosten.