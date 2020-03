Rätselraten um Trainingsgestaltung

Fragen würde auch die Trainingsgestaltung aufwerfen. RB Leipzig hatte seine Profis in der Vorwoche in Kleingruppen ohne Körperkontakt trainieren lassen, die Maßnahme dann aber wieder verworfen. „Man muss abwarten und wenn es ein realistisches Szenario gibt - wann wieder trainiert werden darf, in welchem Ausmaß, in welcher Größe, mit welcher Intensität, da geht es um Nähe -, dann wird man entscheiden wie man das macht“, sagte Stöger.